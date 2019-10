Psühholoogid selgitavad: põhjus, miks sind tõmbab inimese poole, kes pole suhteks valmis

Kuigi Peeter Paani sündroomi ei tunnustata kui ametlikku psühholoogilist häiret, on see termin, mida kasutatakse ebaküpse käitumise iseloomustamiseks. Siia alla käib ka täiskasvanuelu isiklike ja professionaalsete aspektide eest vastutuse võtmine. Pole just imestada, miks need omadused pühendunud suhtega käsikäes ei käi. Kui see on aga miski, mis iseloomustab su silmarõõmu või partnerit, võib ta olla segadust tekitavalt atraktiivne.