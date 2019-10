Populaarne värk: Jokkeri-teemalised pornootsingud on tõusuteel

Populaarne pornosait Pornhub avaldas, et nad on märganud massiivset Jokkeri-teemaliste otsingute tõusu. Teisel nädalal pärast filmi kinno jõudmist oli kokku suisa 2,3 miljonit otsingut.

Paistab, et superkangelased on väga populaarsed nende inimeste seas, kes armastavad rollimängu. Kui 2016. aastal «Suicide Squad» välja tuli, kasvas hüppeliselt huvi Harley Quinni porno vastu ning on senimaani üks kõige popimaid filmi- või mängukaraktereid. 2018. aastal otsiti tema nime 10 miljonil korral, vahendab Metro.