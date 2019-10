13 nõuannet, mille järgimine teeb sind edukaks

Need põhimõtted ei ole abstraktsed ideed, mida laias laastus lihtsalt silmas pidada. Neid tuleb hoopis aktiivselt igapäevaselt järgida ja rakendada, sest edu ei peitu ideedes, vaid nende teostamises.

Koolitaja Thomas Edwards Jr ütleb, et edu aitab saavutada selle lahti mõtestamine ja täpsete parameetrite paika panemine. «Mina usun, et edu koosneb kolmest olulisest komponendist - strateegiast, toetusest ja põhjusest. Strateegia on see, kuidas sa midagi teed: sul peab algusest peale kindel plaan olema. Toetus on see, kes sind su teekonnal toetavad ja usu mind, ilma selleta ei saa. Põhjus on see, miks sa üldse tahad edu saavutada. Kui sul on siht silme ees, on lihtsam ka selle poole tüürida.»

Kuigi edu saavutamise põhjused on väga erinevad, kehtivad üleüldiselt mõned põhimõtted, millest võib sullegi abi olla oma eduplaanide paika panemisel.

Pühendu

Ka kõige paremini ette valmistatud plaan võib ootamatuid pöördeid teha. Oluline on jääda oma eesmärgile kindlaks hoolimata ettearvamatustest. Komistuskivid ei tähenda läbikukkumist ning kiiret pole sul ka kuskile - sinu edu on sinu enda tempos kulgev teekond.

Tee seda, mis paneb sind iseennast armastama

Oluline on tegeleda elus nende asjadega, mis sulle elurõõmu annavad ja oma tegevust nautima panevad. Kui sa ei tee midagi kirega, siis on tüdimus kiire tulema. Kui naudid seda, mida teed, tunned end palju paremini.

Harjuta sisse igapäevane rutiin

Võid ju teha plaane selle kohta, mida kõike sa saavutada tahad, kuid sellest pole kasu, kui sa päriselt midagi tegema ei hakka. Homme ei ole ka päev - hakka juba täna pihta. Pane endale paika näiteks kindel trenniaeg või hommikusöögi aeg või unegraafik. Positiivne rutiin toob kaasa positiivseid tulemusi.

Liigu õiges suunas

Kuidas kindel olla, et liigud õiges suunas? Ekspertide sõnul saad sellest niimoodi aru, et sa tunned, et sinu mõtted, tunded ja teod on tasakaalus. See lihtsalt tundub õige, nii et usalda oma sisetunnet. Kui miski tundub paigast ära, siis proovi olukorda hinnata ja mõelda, mida peaksid tegema teisiti.

Kasuta oma kujutlusvõimet

Edwards Jr leiab, et ka täiskasvanueas ei tohiks me ära unustada lapse kombel metsikult unistada ja ette kujutada. See, mida sa endale ette kujutad, saab ka teoks, seega unista headest asjadest. Ära aga unusta ka reaalselt tegutseda.

Mõtle suurelt

See on oluline nendel hetkedel, kui midagi plaanivälist juhtub. Seda tuleb ette paraku ka kõige paremini läbimõeldud plaanide korral. Ära lase end aga eksitada, vaid lähene sellele loominguliselt ning mõtle, kuidas saad sellest edasi liikuda. Võimalusi on täpselt nii palju kui palju avad oma mõttemaailma.

Keskendu kasvamisele