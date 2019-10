Misjonärist misjonäripoosi: vaga koguduseliige hakkas pornotäheks

Tagasihoidlikust kirikuskäijast sirgus pornofilmitäht ning Andrews leiab ise, et nii kirikuskäimisel kui ka tema praegusel tööl on palju ühist.

«Kiriku juures inimeste abistamine tegi mind väga õnnelikuks. Ka minu praegune töö aitab inimesi,» leiab 30-aastane pornostaar.

Andrews kirjeldab, et kasvas üles üsna ranges perekonnas. Tema vanemad nõudsid, et tüdruk oleks usklik, kuid lubasid tal vähemalt ise endale sobiv kogudus leida. Kui neiu sai 17, hakkas ta käima Viimsepäeva Pühakute kirikus.

«Koguduserahvas oli väga soe ja sõbralik, nad tahtsid, et ma end seal koduselt tunneksin,» meenutab Andrews.

Enne kogudusega liitumist oli ta vaid ühe korra vahekorras olnud ning seejärel pidas rangelt kinni abielueelse seksi keelust. Mingil hetkel hakkas naine aga tundma, et see põhimõte on vastuolus tema enda veendumustega.

«Asi ei olnud ainult selles, et abielueelne seks oli keelatud. Asi oli selles, et seda peeti patuks, millekski täiesti häbiväärseks,» seletab Andrews. «Ma tundsin, et mida kauem olin selle koguduse liige, seda kaugemaks iseendast ma muutusin. Olin seksuaalselt täiesti alla surutud. Nagu nunn.»

Kiriku põhimõtted seksuaalsuse osas olid nii ranged, et Andrews ei tohtinud isegi oma õe pulmas pruutneitsiks olla, sest pruutneitsidele ettenähtud kleidid olid kiriku silmis liiga kohatud. Oma õe pulmas kandvast rollist ilma jäämine oligi Andrewsi jaoks viimane piisk.

2017. aastal tuli ta kogudusest ära ning kolis Californiasse unistusega näitlejaks saada, kuid paraku ei leidnud ta isegi ettekandjana tööd. Seega proovis ta eksootilist tantsimist. Seda pealehakkamist saatis edu ning Andrews hakkas silma jääma paljudele pornoprodutsentidele. Sellest ajast saati pole ta tagasi vaadanud. Üllataval kombel on tema usklik pere uue eluviisiga leppinud.