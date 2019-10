Always eemaldab hügieenisidemetelt naissoole viitava märgise

Brändi emafirma Procter&Gamble teatas, et toodetelt eemaldatakse Veenuse-märk detsembri alguses ning kõikidel toodetel, mida müüakse kõikjal maailmas, on uus pakend veebruariks, vahendab NY Post.

Otsus võeti vastu pärast seda, kui 18-aastane Suurbritannia aktivist Ben Saunders Alwaysile Twitteris suvel märkuse tegi. Sõna võttis seejärel ka teine aktivist nimega Molly Bloom, kes küsis: «Kas keegi võiks mulle selgitada, miks on nii vajalik, et Alwaysi pakendil oleks naissoo sümbol? Maailmas on palju mittebinaarseid ja transinimesi, kes ka neid tooteid kasutavad!»

«Üle 35 aasta on Always seisnud naiste ja tüdrukute eest ning me jätkame seda,» andis Procter&Gamble teada. «Kuid me oleme pühendunud ka mitmekesisusele ja kaasamisele ning oleme jätkuvalt teekonnal, et mõista oma kasutajate kõiki vajadusi.»

Otsust pidas suurepäraseks ka Harvardi arst dr Jack Turban. «Esiteks: see sümbol on ebavajalik. Teiseks saadab see transsoolistele ja mittebinaarsetele inimestele, kes neid tootid tarbivad, sõnumi, et nende identiteeti hinnatakse ja toetatakse.»