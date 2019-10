Puust ja punaseks: nii on kõige õigem kellestki lahku minna

Lahkuminekud pole kerged kummalegi osapoolele, kuid kui sa järgid neid nõuandeid, siis saad asja teha teile mõlemale vähem valulikuks. Nõu annab Time, kes pidas aru erinevate suhteekspertidega.

Räägi tõtt, ära ole õel

Kui sa suhet lõpetad, võlgned sa teisele selgituse, miks. Ideaalis ei tohiks su põhjendus teda üllatada ning te olete sellest juba varem rääkinud ja püüdnud lahendust leida. Samas pole lahkuminek hetk, mil laadida teise õlule kõik asjad, mis sulle on suhte ajal närvidele käinud. Vali välja üks põhipõhjus ning sõnasta see hoolikalt, püüdes vältida süüdistamist. Ütle näiteks «See väga häirib mind» või «Mulle on see väga raske». See, mida sa tunnetad kohutavana, ei pruugi kohutav olla – see on kohutav ainult sinu jaoks. Püüa ka vältida katteta lubadusi tulevikuks, näiteks ettepanekut jääda sõpradeks või asi hiljem uuesti arutlusele võtta.

Tee seda näost näkku

Personaalsed lahkuminekud näitavad hoolimist, täiskasvanulikkust ning peaksid juhtuma privaatses kohas. Parim on seda teha tema juures, mitte sinu juures – nii saad lahkuda, kui asi liiga pikale venib ning häiritum osapool ei pea veel muretsema sellepärast, kuidas ise koju saab. Muidugi on sellel reeglil erandeid. Kui sa muretsed oma turvalisuse pärast, hoia distantsi. Kui teil on pikamaasuhe, on telefonitsi suhtlemine sobilik. Kui te olete vaid paaril kohtingul käinud, piisab sõnumist. Ja kui sa oled käinud vaid ühel kohtingul, tasub ikka teada anda, selmet ära kaduda ja vaimutada (ghosting). Kirjuta näiteks lühidalt: «Aitäh, oli tore, aga ma ei tundnud romantilist tõmmet.»

Ole endas kindel

Enne, kui lahkuminemise jutuga partneri juurde lähed, mõtle asi korralikult läbi. Räägi sõbraga, kirjuta mõtted paberile. Võib tunduda õel samal ajal suhet edasi «mängida», kuid see on vajalik. On märksa hullem, kui sa pärast kellegi mahajätmist ümber mõtled. Kõige rumalam on aga käituda, nagu oleksid juba vallaline ja siduda end kellegi teisega. Kui sa oled kellegagi suhtes ja teil on monogaamne kokkulepe, siis petmine teeb väga haiget.

Lase tal otsustada, kas võtta sinuga ühendust