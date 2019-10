Eksperdid selgitavad, miks sa peaksid banaanikoori sööma

Seda on kinnitanud mitmed uuringud, kirjutab Mirror. Toome välja mõned puuviljad, mida tuleks koortega süüa.

Apelsin

Ajakirjas Journal of Agriculture and Food Chemistry avaldati uuring, millest selgus, et apelsini- ja mandariinikoortes leidub võimsaid antioksüdante nimega flavonoidid. Need aitavad alandada kolesteroolitaset ning võidelda vabade radikaalidega. Koores on need 20 korda võimsamad kui mahlas. Toitumisteadlase Anita Beani sõnul kehtib see kõikide tsitrusviljade kohta.

Banaan

Taivani uurimismeeskond Chung Shani ülikoolist jõudis järeldusele, et banaanikoorte ekstrakt aitab leevendada depressiooni, kuna selles on rohkelt serotoniini, mis on teadupoolest meeleolu parandav hormoon. Lisaks on selles luteiini, mis kaitseb silmarakke. Kuidas seda siis süüa? Soovitatakse koort vees kümme minutit keeta, lasta keedusel jahtuda ning juua siis mahlana. Lisada võib ka muid puuvilju ja teha sellest smuuti ning kui kasutad pruuni koort, on see magusam.

Kiivi

Kiivikoores on rohkelt flavonoide, millel on põletikuvastased, vähivastased ja antiallergeenilised omadused. Lisaks võitlevad antioksüdandid näiteks stafülokoki ja kolibakteriga, mis põhjustavad toidumürgitust. Anita soovitab valida sort, millel pole nii palju karvakesi või siis hõõruda karvad enne söömist maha. Blenderisse visates aga jäta karvakesed külge!

Ananass