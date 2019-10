Pea meeles neid 6 asja, kui sind on kohtingutel saatnud ebaõnn

Kohtingud on paraku täiesti ennustamatud sündmused ning mõnikord võib nende kulg lausa enesekindluse kallale kippuda. Lähened ju uutele tutvustele avatult ning riskid oma tunnetega, mis tähendab, et mõnikord võid vastu näppe saada. Kahjuks käib see kohtamise juurde. Muidugi teeb see haiget, kuid ära lase sellel röövida kohtingutel käimise rõõmu. Kui pahameel tõrjumise üle hakkab juba üle pea käima ning sa tunned, et see ei kulge üldse nii, nagu sa tahaksid, siis pea meeles järgnevaid olulisi asju!

Kõik ei sobigi sulle kaaslaseks

Maailmas on sõna otseses mõttes miljardeid inimesi. Suur enamus ei sobigi sinu kaaslaseks ja see on ainult hea asi. Eeldamise asemel lihtsalt aktsepteeri juhtunut ja mine edasi. Kohtinguekspert Cherlyn Chong soovitab meeles pidada 80/20 reeglit: «80% inimestest ei sobi sulle kohe üldse, aga need 20%, kes sobivad, toovad sulle kõige kõrval 80% rõõmu.»

Sa võid iga kell pausi teha

Kui sul on kohtingutel käimisest parasjagu kõrini, siis võta lihtsalt aeg maha. Keskendu selle asemel iseendale ning tegele asjadega, mis sulle rõõmu valmistavad. Pealegi võid ka sel viisil uute inimestega kohtuda ja kunagi ei tea, kuhu see viia võib.

Su sõbrad on sinu jaoks olemas

Kohtamine on karm ja su sõbrad teavad seda ka väga hästi. Tõenäoliselt on ka nemad kogenud sama, mida sina, ning on hea meelega sulle toeks. Tuju on nakkav, seega ümbritse end oma toredate sõpradega, kes ei lase sul pead norgu lasta. Kindlasti on neilgi jagada mõni kohtingulugu, mis su tuju tõstab.

Armastus tabab ootamatult

Kuigi sa tahaksid sündmuste kulgu ise kontrollida, tuleb tunnistada, et parimad suhted juhtuvad siis, kui kõige vähem ootad. Võib-olla oled seda inimest juba kohanud, sa lihtsalt ei tea veel, et see on tema. Pea meeles, et kõik juhtub siis, kui selleks on õige aeg ning see vastab tõele ka armastuses. Sa võid ju tohutult pingutada, kuid aeg ei pruugi lihtsalt soodne olla. Anna tulevikule aega.

Sa väärid jagamatut tähelepanu ja hoolt

Kui seni ei ole sul kohtingutel hästi läinud, siis see ei tähenda, et sa pole suurepärane ja väärtuslik inimene. Sinu senised kohtingukaaslased pole lihtsalt sulle õiged kaaslased olnud. Ära kritiseeri nende pärast iseennast ning ära lase ka oma latti madalamale. Pea meeles, et sa oled väärt parimat.

Aeg-ajalt tasub oma mugavustsoonist välja tulla.

Vahel on abi sellest, kui käid kohtamas inimestega, kes ei ole just sinu ideaalvalik. Selle asemel, et lähtuda mõttelisest nimekirjast, milline sinu kaaslane peaks olema või kuidas välja nägema, unusta see nimekiri korraks ära ja anna võimalus teistelegi. Pealegi õpid sa ka iseenda kohta niimoodi palju uut ja see omakorda aitab sul veelgi selgemalt paika panna, mida sa oma tulevasest partnerist päriselt ootad.