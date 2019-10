Kas oli ikka selline, nagu ette kujutasid? 10 paari räägivad, kuidas nende pulmaöö tegelikult kulges

Ideaalis on see kauni päeva ja ühise elu alguse tähistamine – lõpuks ometi olete omaette jäänud, pidu on läbi, külalised läinud ja kogu öö ootab ees.

Veebikeskkonna Reddit anonüümsed kasutajad jagavad oma mälestusi pulmaööst ning nagu kohe näed, on igal paaril selle veetmiseks oma eriline viis.

«Vaatasime koos telekat ning samal ajal korjasin tema juustest välja umbes miljon juuksenõela. Pärast seda jäime magama.»

«Tellisime pitsa ning läksime hotellituppa seksima.»

«Olime mõlemad üsna täis. Läksime tuppa, seksisime. Siis ma oksendasin duši all. Sõime natuke torti ja läksime magama. Ma ei unusta seda iial.»

«Mina suutsin oma pulmapäevaks grippi jääda, nii et kohe, kui registreerimine lõppes, jooksin voodisse. Ma värisesin üleni, oksendasin ja mul oli kõht lahti. Minu väga introvertne abikaasa pidi samal ajal tegelema 40 külalisega. Me ei seksinud nädal aega. Nüüd, 10 aastat hiljem mõtlen ikka, et selle mehega abiellumine oli mu elu parim otsus.»

«Olime pärast pidu veidi joogised. Võtsime üksteisel riided seljast, käisime duši all ja siis seksisime hotellitoa igal pinnal, kus vähegi kannatas. Hommikul ärkasin üles käeraudades. Olime politseid ja pätti mänginud.»

«Mul oli hiiglaslik kleit seljas. Olime paar tundi pidutsenud ja otsustasime väikese kähkuka teha. Toast väljudes jooksin koridori ning enda meelest sosistasin vaikselt oma sõpradele, et mul pole püksikuid jalad. Mu ema aga sattus just sel hetkel mu selja taha ja kuulis seda. Ta naeris mu üle hüsteeriliselt ja andis mulle pudeli viskit kätte ning saatis mind koos mu värske abikaasaga peolt ära, et saaksime omaette olla.»

«Olime mõlemad natuke palju joonud, nii et läksime oma hotellituppa ja vajusime kohe ära. Ärkasime umbes 11 paiku õhtul, sõime mingit kehva hiinakat ja siis üritasime seksida. Sellest ei tulnud midagi välja, nii et lõpuks andsime alla. Pärast lihtsalt naersime endi üle. Ma arvan, et pulmaöö mõte pole heas seksis, vaid heades emotsionaalsetes mälestustes.»

«Abiellusime salaja ühe Arizona kohtuhoone keldris. Siis läksime koju tagasi, mu naine läks tööle ning mina jäin koju telekat vaatama.»

«Meie laulatus toimus lõunasel ajal ning hotelli jõudsime kella 17 paiku. Olime sangriat joonud, kuid me polnud purjus ja kuna olime kuu enne pulmi seksist hoidunud, tahtsime kohe seksima minna. Pärast esimest ringi tegime kerge uinaku. Ärkasime 20 paiku, sõime, vaatasime telekat, seksisime jälle ja jäime magama. Ideaalne ja lõõgastav õhtu.»