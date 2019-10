Mehed räägivad välja, mida tähendab, kui nad tahavad suhtega aeglaselt edasi minna

Professional Wingman asutaja Thomas Edwards Jr ütleb, et rahulikult võtmine tähendab, et isik, kes seda ütleb, soovib, et suhe areneks neile mugavas tempos. Samas on selle tõlgendus ka väga subjektiivne, mistõttu võib inimestel selle soovimiseks olla mitmeid põhjuseid.

«Mõned inimesed kasutavad seda väljendit, et kaitsta end millegi eest, mida nad tegelikult ei taha,» manitseb Edwards. «Teised aga mõtlevad seda täiesti siiralt; nad soovivadki, et tunded ja lähedus aeglaselt areneksid.»

Kui suhtega väga kiiresti edasi minna, võid ühel hetkel taibata, et sa polegi sellest inimesest nii palju sisse võetud, nagu arvasid. Tõenäoliselt lõi sul lihtsalt kirelaine pea kohal kokku, aga selle taandudes ei jäägi alles neid tundeid, mis teid koos hoiaksid. Mõistmaks paremini, mida inimesed siis tegelikult mõtlevad, kui ütlevad, et «me võiksime suhtega rahulikult võtta», kogus Elite Daily kokku mõned meeste anonüümselt avaldatud arvamused, mis loodetavasti aitavad sellele pisut valgust heita.

1.«Taipasin juba tükk aega tagasi, et kui ma tüdrukuga liiga ruttu voodisse lähen, ei suuda ma temaga tõsist sidet luua. Ma pean enne kindlalt teadma, et ta mulle ikka päriselt meeldib.»

Edwardsi sõnul on see üsna tavaline ja levinud põhjus, miks inimesed kiirustama ei kipu. Paljudele meeldibki enne teist pikalt tundma õppida, et veenduda, et ikka päriselt sobite kokku.

2.«Inimestel on väga erinevad kogemused, nii et isegi kui sina ei ole kunagi tundnud, et tahaks rahulikult võtta, siis ei tähenda, et teine sama arvab. Mõnikord keerlevad suhted ainult seksi ümber, aga kui sa tahad, et neil ka sügavam tähendus oleks, siis tahadki rahulikult võtta.»

3. «Kohtusin ühe tüdrukuga, kes mulle hullult meeldis. Minu eelmine suhe oli väga kiiresti kulgenud ja järsku tõsiseks muutunud ning mingil hetkel taipasin, et see, mida ma pidasin tunneteks, oli pigem lühiajaline kiindumus. Nii et seekord otsustasin, et võtan rahulikult. Ma rääkisin temaga oma kogemusest ja ütlesin, et tahaksin rahulikult võtta. Ta oli sellega nõus ja kui ma taipasin, et seekord on minu tunded ehtsad, läksime ka suhtega edasi. Nüüdseks oleme kaks aastat abielus olnud.»

4. «Ma ei tundnud teda eriti hästi ja tema oli veel selline ka, kellele meeldis just kiiresti asjadega edasi minna. Mulle see ei meeldi, sest kui suhtega kiirustada, võid mõne ohumärgi tähele panemata jätta. Igatahes, antud juhul kaotas tüdruk minu vastu huvi, sest ma ei tahtnud tema tempos kiirustada.»

5. «Ma ei tea, kas asi on kultuuris või filmides või milles iganes, aga mulle tundub, et suhete eesmärk tänapäeval on lihtsalt ruttu voodisse minna. Kui mina olen tüdrukust huvitatud, just pikema perspektiivi raames, siis ma tahaks temaga enne mitu nädalat kohtamas käia ja teda inimesena tundma õppida. Ma tahaks kõigepealt lihtsalt sõbrad olla.»

6.«Mul oli just eelmine suhe lõppenud ja ma ei tahtnud midagi muud kui lihtsalt ülesaamise suhet. Siis ütlesingi ühele tüdrukule, et tahan rahulikult võtta. Sellest ei olnud kahjuks mingit kasu.»

Edwardsi sõnul on ka see väga levinud põhjus - aeglase tempoga kaitsevad inimesed ennast uue südamevalu eest.