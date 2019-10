Need 21 küsimust aitavad sul oma partnerit tõeliselt tundma õppida

Gottmani Instituut, kus tegeldakse suhete uurimisega, on loonud rakenduse Gottman Card Decks, millest leiab üle tuhande küsimuse, väite ja idee suhte arendamiseks. Selles esitatud küsimused keskenduvad peamiselt partnerite minevikule, ja õige ka - minevik võib olla veelgi põnevam kui teie ühine tulevik. Miks mitte planeerida mõnus kodune kohtinguõhtu ning oma partnerit veelgi lähemalt tundma õppida?

Küsimused eelmiste suhete kohta

Eelmised suhted on mõnevõrra keeruline teema, kuid samas aitab see päris hästi mõista sinu kõrval olevat inimest. Asja mõte pole hakata armukadetsema, vaid õppida oma partneri suhtekogemust tundma ning mõista, milliseks suhtekaaslaseks need kogemused teda kujundanud on.

Kes oli su esimene armastus?

Kes oli esimene kuulsus, kellesse ära armusid?

Millal sa esimest korda suudlesid?

Kuidas sa oma süütuse kaotasid?

Mitmes tõsises suhtes sa olnud oled?

Kas eelmistes suhetes oli midagi, mille tegemist või tegemata jätmist sa kahetsed?

Kuidas sul eelmised suhted lõppesid?

Küsimused lapsepõlvemälestuste kohta

Kui te just juba koos üles ja kokku ei kasvanud, siis tõenäoliselt sa oma kallimat tema nooruses ei tundnud. Üks asi on vaadata lapsepõlvepilte, kuid hoopis teine tera on selle kohta küsida - lapseeas kogetu on ju ka mõjutanud sinu kallimat.

Kes su lapsepõlve parim sõber oli?

Mis sinu lemmik perepuhkus oli?

Milline oli sinu lapsepõlve kõige piinlikum hetk?

Mis sind vanematega kõige rohkem tülli võis ajada?

Kuidas te pühasid tähistasite?

Kus veetsid oma suvevaheajad?

Millised reeglid olid su lapsepõlvekodus?

Küsimused eelmiste kogemuste kohta

Need puudutavad ennekõike seda, kus sinu partner käinud on ja millega tegelenud. NEed annavad väga hea ettekujutuse sellest, mis sinu partnerit huvitab ning milliseid emotsioone üks või teine sündmust temas esile kutsub.

Mis on kõige ägedam koht, kus sa käinud oled?

Mis on kõige jubedam asi, mis sinuga juhtunud on?

Kas sa oled millegi tegemist loobunud, mida sa nüüd ikkagi teha tahaksid?

Mis on kõige ebatavalisem koht, kus sa seksinud oled?

Milline oli sinu elu senine parim eine?

Mis oli esimene koht, kuhu sa pärast juhiloa saamist sõitsid?

Mitmenda sünnipäeva tähistamine oli sinu jaoks kõige parem?