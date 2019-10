Nõuanded kaaskannatajatelt: niimoodi saad lahkuminekust kergemini üle

Suhtenõustaja Elle Huerta väitel on oluline tegeleda nii füüsiliste kui ka psühholoogiliste valudega, mis pärast lahkuminekut tekivad.

«Lahkumineku tagajärjed on kõigepealt füüsilised,» ütleb Huerta. «Lahkuminek muudab sinu füsioloogiat ja neurokeemiat, seega on täiesti normaalne, kui tunned, nagu oleksid võõrutusravil. Paratamatult mõjuvad need muutused ka üleüldisele meeleolule, kuid kui oled mõtete ja tunnetega väga tumedas kohas, on oluline endale meelde tuletada, et lahkuminekust hoolimata on sinu ümber inimesi, kes sinust hoolivad. Samuti on täiesti normaalne, et madalseise tuleb ette iga päev.»

Selleks, et lahkuminekust lihtsamini üle saada ning end jälle hästi tundma hakata, kogus Elite Daily kokku kümne valusa lahkumineku üle elanud naise soovituse. Ehk leiad sinagi siit abi: kui mitte iseendale, siis sõbranna jaoks?

Ole tänulik koos veedetud aja eest

«Pea meeles häid aegu. Sa ei ole midagi kaotanud - sul on toredad mälestused kellegagi ning varsti leiad kellegi veel parema. Ja kui sul ongi halbu mälestusi, siis nende kõrval on järgmised head mälestused veel paremad. Õnn on selline naljakas asi. Kui sa oleksid kogu aeg õnnelik, siis sa ei oskakski seda ära tunda. Kurvad hetked teevad toredad palju magusamateks, nii et hinda neid!»

Leia uus hobi

«Pühenda oma aeg uude hobisse. Sõltuvusest ülesaamiseks peab lihtsalt uue mõnuallika leidma. Hakka näiteks trenni tegema, maalima, võta koer… tee mis tahad, peaasi et see on praktiline.»

«Minu suhe lõppes üsna hiljuti ja sellest üle saamiseks tegin, mida enamik inimesi soovitavad: hoidsin end pidevas tegevuses hobide ja sõprade ja muuga. Mis mind kõige rohkem aitas oli see, et ma keskendusin sellele rõõmutundele, mida nende asjadega tegelemine mulle tekitas. Minu meelest see ongi oluline: leida üles ka kõige pisemad rõõmuallikad. Kas või see hetk, kui sa töölt koju jõuad või kui keegi sind naerma ajab. Väikestest kildudest saab niimoodi suur tükk ja ühel päeval ei pea sa eraldi sellest isegi mõtlema.»

Vaata asjakohaseid filme või sarju

«Kui ma oma keskkooliaegsest peikast lahku läksin, soovitas isa mul suhtekomöödiaid vaadata ja tõtt-öelda mõjus teiste suhtemurede üle naermine mulle tohutult hästi.»

Naera!

«Käi komöödiaetendustel, vaata naljakaid filme või tee midagi ägedat sõpradega - lihtsalt tee midagi, mis sind südamest naerma ajab. Naerda on palju parem kui nutta ja lõpuks teeb see olemise lihtsamaks.»

Teadvusta oma valu, aga ära lase sellel enda üle tulla

«Kui oled haiget saanud, on vaja aeg maha võtta ja natuke lihtsalt valutada. Ma arvan, et me oleme pideva surve all mõttest, et peame kogu aeg tugevad paistma ja tunnete väljanäitamine on nõrkus. Mis siis. Kui sul on valus, siis lase olla. Ära tunne end veel sellepärast ka halvasti, et sul valus on. Lihtsalt ära jää sellesse kinni. Tunne, mis sa tunned, aga püüa üha enam keskenduda ka asjadele, mis sind õnnelikuks teevad.»

Ei mingit kontakti

«Lõika läbi kõik, mis teid seob. Eemalda ta oma sotsiaalmeediast, nagunii ei tee tema pidev silme ees virvendamine sulle praegu head. Pane vastu kiusatusele talle sõnumeid saata ja helistada. Tema jaoks pole sul sotsiaalmeediat ega sidevahendeid.»

Mediteeri

«See on väga lahendus igasuguste eluraskuste korral. Mind isiklikult muutis see avatumaks ja rahulikumaks ning oma hingerahu leidsin ka üles.»

Ole kannatlik

«Anna aega. Ja siis veel natuke. Ja veel. Nii kaua kui vaja. Pikkamisi hakkad mõistma, et su elus on palju enamat kui su eks.»