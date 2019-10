Suhteekspert: kas sul on ikka vaja teada oma silmarõõmu voodipartnerite arvu?

Uut suhet alustades mõtleme ikka oma partneri eelmiste suhete peale, sest nende minevikukogemused on osa sellest inimesest, kes ta praegu on. Peale eelmiste suhete huvitab meid tihti ka see, kui mitme partneriga meie kaaslane seksinud on. Kas selle küsimine on jätkuvalt tabu?