Tellijale

Kevadel ringles meedias kõmu-uudis, milles väideti, et Alina on ilmale toonud kaksikud. Väljaandes Moskovski Komsomolets kirjutati, et terve neljas vippidele mõeldud korrus pandi Kulakovi günekoloogiahaiglas kinni, et endine sportlane saaks rahulikult sünnitusele keskenduda.