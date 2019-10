Aasta kokk on Cätlyn Priks

Eesti kööki, restoranikultuuri ja Eesti toidukultuuri edendav üritus «Aasta kokk» toimus juba 25. korda ning võistlejad said väljendada oma võistlustöödega loovat mõtlemist ja kulinaarset võimekust. Finaalis osalesid ka Jevgeni Kolikov (restoran Snoob), Riho Sommerman (restoran NOA) ja Uku Rõuk (Baltic Restaurants Estonia).

Aasta kokk on Eesti Peakokkade Ühenduse korraldatav pikaealisim ja professionaalseim kokkade võistlus Eestis. Möödunud aastal võitis aasta koka tiitli Vladislav Borovik.

Eesti aasta koka võistlused on 27. korda toimuva väärika ja pika traditsiooniga Tallinna Toidumessi programmi üheks nurgakiviks. Toidumessil osaleb ligi 200 ettevõtet ja väljapanekuga tutvuma oodatakse enam kui 7000 toiduala liidrit, otsustajat ja ala uustulnukat. Tallinna Toidumess on suunatud vaid ärikülastajatele, toiduala spetsialistidele. Profexpo OÜ on toidumesside korraldaja aastast 1993.