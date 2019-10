Lugeja pahandab: emmekesed, kas te mõtlete ka, kui turusolkijatelt titele riideid ostate?

Ühel järjekordsel ringkäigul avastasin end lugemas ühte hoiatavat kommentaari, kus emake oli oma lapsele tellinud toote grupist, mille omanik reklaamib end kui lasteriiete õmbeljat ja kurtis, et õmbluste kvaliteet jätab vägagi soovida. (Tänaseks on see kommentaar kahjuks sotsiaalmeedia avarustest «kaduma» läinud). Mis siin kodus ikka teha. Lõin aga kommentaarid lahti ja hommik oli sisustatud. Arvamusi tuli seinast seina. Oli neid, kes samuti toote kvaliteedis pettunud ja neid, kes vägagi rahul ning jätkavad tellimist. Õmbleja kiituseks võib ütelda, et iga «viriseja» kaebus sai lahendatud, kuigi tegu on eraisikuga ja nemad juba tavaliselt enda kräppi ei klaari. Pole arvet, pole probleemi.

Mind pani see mõtlema ja iseendaga aru pidama ning minu järgneva arvamuse eesmärk ei ole kellelegi liiga teha, vaid soov panna ka teisi nägema vähe laiemat pilti käsitöölaste telgitagusest.

Võtsin kätte ja viskasin pilgu kõnealusele grupile. Ilusate riiete pilte ja südamesilmadega emmede kommentaare lademetes. Värske emmena lõi minulgi ahvivaimustus peale ja kukkusin scroll'ima. Kuid kahjuks nii roosiline see kõik ei olnud, kui algul paistis. Ma küll ei ole õmblemise ekspert, aga silmanägemise üle kurta ei saa. Juba piltidelt riivasid silma viltused ja lohakad õmblused, lokkivad ning lainetavad lukud, ebaühtlased soonikud ja naljakad kaelaaugud kombedel. Emmed aga jagavad piltide all lahkelt südameid ja pöidlaid. Vaatad kommentaare. Super, tundub, et äri õitseb, sest tellimusi tuleb uksest ja aknast. Kõik tahavad neid «imelisi», lainetava lukuga kombesid ja veidi naljakaid papusid.

Tunnen tungivat soovi sinna alla panna suurte tähtedega kommentaari: «HALLOO, KAS SA TÕESTI EI NÄE, KUI KEHVA KVALITEEDIGA SEE TOODE ON» aga selle lisamiseks peaksin ma grupiga liituma. Oh ei. Seda ma küll ei tee, sest nii vihane ma oma raha peale ei ole ja sealt elus midagi oma lapsele ei telli. No ja siis vaatad, mis hinnaks küsitakse: «Kombe hind 40€ ja kui tuleb meriino sisuga, siis 50€.» Nagu tegelt ka või? Okei. Lepin tõsiasjaga, et kuna ma ei ole nii rikas, et osta odavaid riideid, siis suundun kammima mainekaid tegijaid. Eeldatavasti küsivad, siis firmana registreeritud käsitöölased kaks korda niipalju ja kuna ma ikka tahaks kvaliteeti ka, siis tuleb veidi raha välja köhida.

Ma küll ei ole õmblemise ekspert, aga silmanägemise üle kurta ei saa.