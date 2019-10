Kaitse oma intiimelu: kas tead, kes on su salajane austaja?

Kui olete lugenud Sir Arthur Conan Doyle'i Sherlock Holmesi detektiivilugusid või näinud BBC toodetud telesarju, peaksite teadma, et andekal detektiivil kulub vaid mõni hetk, et mõne inimese kohta mitte nii ilmseid üksikasju teada saada. Tänapäeval piisab mõnest sekundist ka inimestele, kes pole sellise kutsealaga seotud — Internetis on võimalik avastada kõike ja uppuda lõputusse infovoogu, mida me avalikult jagame. Me kipume olema liiga avameelsed, kuid selles on teatavad riskid.