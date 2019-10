3 põhjust, miks sul pole enam huvi seksi vastu

Käitumispsühholoog Sheryl Kingsbergi sõnul on vähenenud või täielikult kadunud seksuaalne iha naiste seas üha kasvav probleem. Ta selgitab, et seksuaaltung on meie iha bioloogiline osis, mis väljendub spontaanses seksuaalses huvis näiteks mõtete, fantaasiate ja unelmate kaudu. Kui aga seksuaalne iha langeb, võib see tekitada probleeme nii iseendale kui ka suhtesse. Psühholoogid aga rõhutavad, et madal iha ei tähenda veel suhtele halvimat.

Kuidas ära tunda, et sinu seksuaaliha on langenud?

Sa ei tunne enam seksuaalsete tegevuste, sealhulgas masturbeerimise vastu huvi.

Sul ei ole enam fantaasiaid ega seksuaalseid mõtteid või sul on neid väga harva.

Sa tunned ise muret oma vähese seksuaaltegevuse ja fantaasiate puudumise üle.

Mis põhjustab iha langust naistes?

Seksuaalne iha on kompleksne kooslus paljudest asjadest, mis seonduvad intiimsuse ja lähedusega. Sinna hulka kuuluvad sinu füüsiline ja emotsionaalne heaolu, senised kogemused, tõekspidamised, elustiil ja sinu praegune suhe. Kui üheski neist on midagi paigast ära, võib see mõjutada sinu seksuaalsust.

1. Füüsilised tagamaad

Sinu libiidot võivad langetada erinevad haigused, retseptiravimid ja isegi mõned arstlikud protseduurid. Samuti mõjutavad iha magamatus ning hormonaalsed muutused, näiteks menopaus või rasedus. Lisaks sellele võib libiido langeda ka, kui oled varem vahekorra ajal tundnud valu või pole suutnud saavutada orgasmi.

2. Emotsionaalsed põhjused

Sinu emotsionaalne seisund mõjutab su libiidot väga palju. Seda võib kahandada näiteks tööstress või perekondlikud mured. Samuti võib sulle mõjuda kehakultus, kus ideaalset keha taga aetakse, mis tekitab sinus tunde, et sa ei ole piisavalt hea. Samamoodi mõjuvad ka PTSD, ärevus ja depressioon.

3. Suhteprobleemid

Suhtes olles on raske isegi mõelda füüsilisele lähedusele, kui teil on mingisugune mure lahendamata. See omakorda võib olukorra veelgi raskemaks muuta, sest ilma eelnevat probleemi lahendamata ei taastu ka füüsiline lähedus.

Kuidas oma iha jälle ellu äratada?

Käi regulaarses tervisekontrollis, et veenduda, et sinu libiido langust ei põhjusta ükski tervisehäda. Mõnikord on abi ka ravimi väljavahetamisest.

Hoia stressitase madal - anna endale puhkust, tee sporti, võta aega ainult iseendale ning veeda kvaliteetaega toredate inimestega.

Ära survesta iseennast olema rohkem seksuaalne, kui sa ise tunned, et sinu loomulikust libiidost jääb parasjagu puudu. Selle asemel räägi näiteks nõustajaga.

Ära arva, et madal libiido ongi sinu uus normaalsus. Sellest on võimalik üle saada.

Tegele võimalike suhteprobleemidega, et need ei tuleks sinu ja su partneri vahele.