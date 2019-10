Mehed räägivad suu puhtaks: miks nad naise järsku hülgavad

Tõenäoliselt on see sinuga juhtunud, kui oled kunagi mõnd kohtinguäppi kasutanud. On ju frustreeriv – teil tundus nii hea klapp olevat, aga järsku kaob mees lihtsalt ära. Inglise keeles nimetatakse seda nähtust sõnaga ghosting, mis tähendab kummituse kombel haihtumist. Muidugi pole see piiratud ainult meestega, ka naised võivad mehi «ghostida». Kuna käes on Halloweeni-kuu, ongi paras aeg uurida lähemalt, miks mehed meid korraks kummitavad ja seejärel parematele jahimaadele edasi liiguvad.

«Selline on lihtsalt inimloomus. Alguses võib-olla ongi huvi suur, aga kui inimest natuke rohkem tundma õpid, siis sinu huvi muutub,» selgitab psühholoog Niloo Dardashti. «Me ei ole enam suutelised otse ütlema, et sorri, ma pole huvitatud.»

Kui mees kaobki järsku ära ega suhtle sinuga, siis tegelikult ei tähenda see, et sa talle ei meeldinud. See võib kõlada nagu miski, mida ütleb sulle lohutuseks su ema, kuid sel korral on emal täiesti õigus. Mõnikord on netisuhtlus oma võimaluste ja valikutega lihtsalt nii koormav, et inimene kaotab järje ega saa isegi täpselt aru, kelle ta kõrvale on jätnud ja kellega tasub edasi suhelda.

Cosmopolitan palus oma loo rääkida kuuel mehel, kellele tüdruk väga meeldis, kuid mingil põhjusel otsustasid nad siiski orbiidilt lahkuda. Ehk saad sinagi selgust!

Ta oli liiga tüütu

«Kohtusin selle tüdrukuga kolledžis. Meil oli ühine sõprade ring, kuid me polnud eriti tuttavad. Viimase aasta lõpus aga suhtlesime pisut rohkem ning hakkasime deitima. Paar kuud oli kõik hästi, kuni läksime koos sõpradega golfi mängima. Alguses oli meil lõbus, aga järsku hakkas ta vinguma, kuidas tal on igav ja kuidas tal oleks kuskil mujal palju lõbusam. See oli nii tüütu ja kuna ma ei tahtnudki tollal tõsist suhet, siis pärast lõpuaktust ei vastanud ma enam ta sõnumitele.» - Matt, 22

Ta oli liiga klammerduv