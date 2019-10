Suhteeksperdid: just nii kaua peaksite vahetama tekstisõnumeid enne kohtumist

Üldine lähenemine näikse olevat, et uut inimest tasub enne kohtumist võimalikult hästi tundma õppida. Veebikohtingute eksperdid soovitavad aga just nimelt vastupidist. Nende arvates on parim oodata 2-3 päeva, mis on piisav aeg otsustamaks, et selle inimesega on turvaline kohtuda, kuid samal ajal ka piisavalt lühike, et kõiki jututeemasid läbi arutada ei jõua. Kui väga pikalt kohtumisega venitada, võibki juhtuda see, et räägite kõik jutud kohtinguäpis ära ning reaalset kohtumist saadab piinlik vaikus.

«Enne esmakohtumist võiks lihtsaid ja mängulisi sõnumeid vahetada, mitte arutada tõsisemaid ja elulisemaid teemasid,» soovitab suhteekspert Damona Hoffman. Seda seetõttu, et veebi vahendusel on lihtne hoogu sattuda ning endast liiga palju rääkida, sealhulgas asju, mida me näost näkku uuele tutvusele ei avaldaks. Pealegi, mida pikemalt enne kohtumist tekstisõnumeid vahetada, seda väiksem on tõenäosus kohtumisel päriselt klappida.

Samas ei tohi unustada ka seda, et kohtinguäpis on kõik numbrite mäng: kasutajad suhtlevad korraga paljude inimestega ning lõpuks kellegi vastu ikka huvi kasvab, aga teise vastu jälle kahaneb. Seetõttu soovitavadki eksperdid kulutada vähem aega ja energiat lõputule sõnumivahetusele ning lihtsalt kokku saada.

Mida peaks temast enne kohtumist teadma?

Kohtinguekspert Julie Spira ei soovita enne kokkusaamist teise kohta liiga palju välja uurida. Tema sõnul on neutraalseteks teemadeks näiteks lemmikmuusikud, endine kool või reisihuvid. Samas hoiatab ta, et sõnumite vahetamisse ei tohi liialt kiinduda.

«Mitte kedagi ei saa ainult veebi vahendusel tundma õppida, seega ära püüa nende elulugu selgeks saada. Selle abil saab flirtida ja baasi luua, kuid see ei asenda reaalset kohtumist, keemiat ning tõeliselt sügavamõttelisi vestlusi,» sõnab Spira.

Hoffmani sõnul on asi aga veel lihtsam. «Kõige tähtsam on teada, et see inimene on väärt tunnikese sinu ajast. Kogu lugu. Ja ainult üks tund.» Temagi nõustub, et ilma päriselt kohtumata ei saa inimese kohta tõsisemaid järeldusi teha. Pealegi, mida varem kohtute, seda väiksem on oht, et kulutad tundide või isegi nädalate jagu oma aega inimese peale, kellega sul tegelikkuses üldse klappi pole.

Telefoni- või videokõne enne esmakohtumist?

Tekstisõnumite vahetamine on üsna piiratud meetod teise tundma õppimiseks, kuid õnneks on mitmesuguseid viise suhtlemaks enne kohtumist. Nende osas lähevad aga ekspertide arvamused lahku. Ühed ütlevad, et see on täiesti tarbetu ning parem on otsejoones kohtumisele suunduda. Teised aga leiavad, et see on hea viis natuke jääd murda ning teievahelise keemia kohta aimu saada. Samuti muudab telefoni- või videokõne teid üksteise jaoks reaalseteks inimesteks, mitte lihtsalt nimereaks telefonis.

Kuidas teada, et oled näost näkku kohtumiseks valmis

Kõige olulisem on suhteekspertide sõnul see, et sa ise tunned end hästi. Kui mõte kohtumisest tekitab sulle mingilgi moel ebamugavust, siis mõtle järele, kas ikka minna selle inimesega kohtuma. Närvilisus võib tulla sellest, et sinu alateadvus on pannud tähele mingisuguseid ohumärke, mida sa lihtsalt pole jõudnud teadvustada. Kui aga muretsed, et kiirustad kohtumisega liialt, siis nagu ülaltoodust selgub: mida varem, seda parem. Kui kaua ootad, teed ise endal elu raskeks, sest sinu vestluskaaslane võib su vastu huvi kaotada. Samuti võid ise temast luua ideaalkujutelma, millele reaalne inimene vastata ei pruugi.