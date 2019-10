Mis juhtub, kui süüa iga päev muna?

Muna on sportlaste üks lemmikumaid valguallikaid, samuti kiidetakse seda dieeditajate ringkondades. Mõne jaoks on aga tegemist vältimatu osaga hommikusöögist, kirjutab Limon.

Nõukogudeaegsed vanaemad aga hirmutavad meid juttudega, et muna põhjustab allergiaid ja on üldiselt ohtlik – salmonelloos! Briti teadlased on aga välja arvutanud, et iga inimene peaks päevas sööma kaks-kolm muna. Kuidas see kõik meie kehasid mõjutab?

Uuringud on näidanud, et munades leidub rohkesti luteiini – see on aine, mis vastutab hea nägemise eest. Kui luteiini on kehas vähe, hakkab ka silmanägemine kehvemaks muutuma.

Tugevad luud

Kui sulle esitatakse valik: võta lusikatäis kalaõli või söö keedetud muna, siis enamik valiks meist ilmselt viimase. Eriti siis, kui te saate teada, et mõlemal juhul saate samaväärse koguse D-vitamiini, mille kasulikkusest oleme kõik teadlikud. See aitab kaltsiumil imenduda, mis omakorda tagab tugevad luud ja hambad.

Aitab kaotada kaalu

Jah, sa kuulsid õigesti. Kui sööd hommikuks mune, kaotad kaalu ilma trennis rassimata. Ära muidugi oota kohest mõju, kuid kui sa kombineerid selle üldiselt madala kalorsusega dieediga, siis kaotad kaalu kaks korda kiiremini. Lisaks täidavad munad hästi kõhtu, mis tähendab, et sul ei tule isu enne lõunat tööl küpsist näksida.

Aitab rasestuda

Teine nimi vitamiinile B9 on foolhape. Selle abiga moodustatakse vererakke, loote neuraaltoru ning väheneb risk, et sündival beebil on vaimse arengu häireid.

Aeglustab vananemist