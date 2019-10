Kas oled selles süüdi? 4 äärmiselt halba viisi, kuidas panna partner oma soove täitma

Kaasaegsetes suhetes on selle saavutamiseks iseenesest mitmeid võimalusi. Suhteterapeut ning autor Steven Stosny toob välja peamised viisid, mil moel suhtes olevad inimesed oma partnereid mõjutavad, kuid terve suhte huvides on neist õige paraku vaid üks.

1. Väljapressimine ehk «kui sa ei tee, mis ma tahan, on sellel tagajärg».

2. Manipuleerimine ehk «ma panen sind arvama, et ka sina tahad seda, mida mina».

3. Kauplemine ehk «kui sina teed seda minu heaks, siis mina teen toda sinu heaks».

4. Veenmine ehk «sa peaksid minu tahtmist täitma, sest… ja sa tead, et mul on õigus».

5. Läbirääkimine ehk «leiame sellise lahenduse, mis meile mõlemale sobib».

Kas aimad juba, milline neist on parim variant? Stosny väidab, et kuigi esimesed neli varianti võivad ka edukalt soovitud tulemuseni viia, on neil pikemas perspektiivis suhet kahjustav mõju.

Väljapressimine on nõudlik ja alandav, sest selle põhisõnum on ju see, et sinu soovi täitmata jätmisega kaasneb sinu partnerile ebameeldiv tagajärg. Väljapressimise mõte on partner oma tahtele allutada ning see tekitab temas kibestumust, vastumeelsust ja isegi halvakspanu.

Manipuleerimine on üsna sarnane väljapressimisega pikema perspektiivi tulemuste osas, kuid on oma loomult salalikum. Kahjuks on see kerge tekkima, kui te pole oma vastutusi ja kohustusi üksteise ja suhte ees võrdselt jaganud.

Kauplemist tuleb suhetes päris palju ette, kuid sellega tuleb väga ettevaatlik olla. Nimelt on see kerge viima nii-öelda punktiarvestuseni, kes millal kelle heaks midagi tegi. Sellega käib kaasas ka tingimuse seadmine, et «kui sa mind armastad, siis sa teed seda».

Veenda saab partnerit mitmel moel: võid argumenteerida, võrgutada, meelitada või paluda. Pideva meetodina lähtub see aga samadest motiividest nagu väljapressimine ning toob samamoodi kaasa võimuheitluse ning halvakspanu.