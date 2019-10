Sodiaagisaladused. 3 tähemärki, kelle algav nädal lennutab seitsmendasse taevasse

Tellijale

See muutus võib mõnede jaoks olla magusvalus, kuid teiste jaoks oodatud. Sa võid selleks valmis olla või mitte, aga muudatus juhtub igatahes. Päike liigub Skorpioni tähemärki 23. oktoobril. Skorpion on kirglik, salatsev, isegi üleloomulik – enam pole ruumi millekski, mis on pealiskaudne, kuna Skorpion igatseb sügavust, autentsust ja müstikat. Ära jääb small talk ja Kaaludel iseloomulik koketeeriv nügimine. Kui Päike on Skorpionis, on aeg oma tunnete osas tõsiseks muutuda. Kui su päikese- või tõusumärk on veemärk, siis sul veab, kuna algav nädal on hea just nende kolme sodiaagimärgi jaoks.