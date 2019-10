Kui sa postitad sellised fotod ühismeediasse, viitab see su madalale enesehinnangule

Krasotka toob välja, millele võiks tähelepanu pöörata.

Sul on palju jõusaalis tehtud pilte

Inimesed, kes selliseid pilte avaldavad, näikse koguaeg otsivat kiitust. Nad justkui ütlevad: «Vaadake, kui kõva tegija ma olen! Kiitke mind.» Kuid mingil hetkel saab neid pilte nii palju, et autori üle võib juba nalja heita.

Toidufoto

Eriti, kui on märgitud, kus see foto on tehtud. Madala enesehinnanguga inimesed tahavad eputada, et nad saavad kallis restoranis lõunat süüa ning kui pilti ei postita, siis seda justkui polekski juhtunud.

Pepupildid

Kui inimese profiilil on väga palju fotosid taguotsast, tähendab see, et ta pole oma välimusega täielikult rahul ja tahab tähelepanu sellelt eemale juhtida.

Pildid kingitustest

Sama olukord, mis toiduga – inimesed tahavad eputada uue iPhone’i, kallite ehete ja teiste kinkidega, mis on väärtuslikud. «Vaadake, nad armastavad mind! Ma olen nii hea inimene, et mulle antakse nii kalleid asju!» Seda paistavad need fotod kriiskavat.

Endel, endel, endel