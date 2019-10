Uuring: üllatavad põhjused, miks partner suhtes petab

Florida ülikooli psühholoogiaprofessorid Frank D. Fincham ja Ross W. May korraldasid 2017. aastal uuringu, mis kinnitas, et truudusetus on peamine lahutuste alus. Samuti võib see põhjustada koduvägivalda ning tuua kaasa depressiooni ja ärevust. Niivõrd tõsiste tagajärgede valguses võiks arvata, et inimesed väldivad petmist nagu tuld, kuid kahjuks ei vasta see ootus tõele. Sama uuringu andmetel esineb truudusetust abielus 20-25% juhtudel, kusjuures mehed ja naised petavad võrdselt. Teades, millised negatiivsed tagajärjed on petmisel suhetele, on kohati ehk raske mõista, miks inimesed sellega ikkagi riskivad.

Marylandi ülikooli psühholoogiaprofessor Dylan Selterman, Kinsey Instituudi evolutsioonibioloog Justin R. Garcia ning Stony Brooki ülikooli psühhoterapeut Irene Tsapelas korraldasid tänavu uuringu 495 heteroseksuaalse inimesega eesmärgiga välja selgitada truuduse murdmise motiivid. Autentsete tulemuste huvides oli uuringus osalemise eelduseks vähemalt ühekordne afäär. Lausa 95% osalenutest tunnistas, et afäär oli füüsiline. Uuringu tulemuste põhjal koostati nimekiri kaheksast kõige rohkem mainitud põhjusest, miks inimesed suhtes olles petsid.

1. Armastus sai otsa.

Mõnikord ajendab petma tunnete puudus omaenda suhtes. 77% osalenutest tunnistas, et petsid just seetõttu, et tunded oma püsipartneri vastu olid niivõrd jahenenud või siis nõrgemad võrreldes kolmanda osapoole vastu tuntavaga.

2. Igav hakkas.

Petmine ei ole alati reaktsioon suhtes esinevale probleemile, vaid asi on just nimelt igavuses. 74% osalenutest tunnistas, et otsisid lihtsalt midagi uut ja huvitavat.

3. Hüljatuse tunne tuli peale.

See on sarnane esimese põhjusega, kuid seekord pole enda tunded partneri vastu jahenenud, vastupidi - sel juhul tunneb inimene, et ei saa oma partnerilt piisavalt tähelepanu. Selle motiivi tõi välja 70% osalenutest; naissoost vastajate osakaal oli seejuures suurem kui meessoost vastajate osakaal.

4. Olukord oli soodne.

Iga afäär ei ole ette kavatsetud ega lähtu ka rahulolematusest oma suhtega. 70% osalenutest tõid välja, et petmine juhtus teatud olukorra tõttu, näiteks olid nad joonud ning sündmuste edasine käik tõi kaasa kõrvalehüppe. Seda põhjust tõid rohkem välja mehed kui naised.

5. Enesehinnangu tõstmiseks.

See tundub natuke vastuoluline arvestades, milliseid isiklikke tagajärgi petmine kaasa toob, kuid mõne inimese jaoks on see vahend tõsta oma ego ja enesekindlust. 57% osalenutest tunnistas, et afäär tõstab nende enesehinnangut.

6. Suurest vihast.

43% osalenutest avaldas, et on partnerit petnud suure viha ajel. Sellisel juhul kasutati petmist kättemaksuna: võimalusena teha partnerile millegi muu eest tagasi.

7. Pühendumusest on puudu.

Kui suhtes on vähe armastust ja pühendumust, tekitab see rahulolematust. 41% osalenutest kirjeldasid, kuidas keskpäraste tunnetega suhe pani neid mujalt seltskonda otsima.

8. Seksuaalne iha.

32% osalenutest ütles, et petmise taga oli seksuaalne iha. Tüüpiliseks olukorras püsisuhtes on seksimise sageduse vähenemine ja ühekülgsus. Seda põhjust tõid jällegi välja rohkem mehed kui naised.