Eesti mees selgitab: kuidas Mustamäe üürikorteris elamine mulle finantsvabaduse andis

Kahe aastaga olin saavutanud finantsvabaduse ning kätt proovinud nii lühi- kui ka pikaajalise korterite üürimisega, aktsiatega Balti ja USA turul ning erinevate ühisrahastusportaalidega. Imeliselt lihtne nagu muinasjutt? Nii võib see tõesti tunduda inimesele, kes kõike eemalt vaatab. Finantsvabaduse saavutamises pole iseenesest midagi rasket, mis aga ei tähenda, et selle saavutamine on kerge. Selleks, et oleks võimalik uusi varasid soetada, olen pidevalt ja väga aktiivselt enda arengu kallal töötanud, et täiendada oma oskusi, teadmisi ning kogemusi. Tipphetkel olen töö kõrvalt osalenud erinevatel koolitustel, teinud kahte magistrikraadi ning proovinud mitte hulluks minna ja läbi põleda. Lisaks eeldab minu seatud eesmärk üsna suurt riskitaluvust, külma närvi ning kalkuleeritust. Paljude jaoks tundub ulmeline minna panka ja laenata 90–100% ostetava korteri hinnast – see on koorem, millega enamik magada ei suudaks. Võimendusega kaasnevad kindlasti väga suured riskid, mis tuleb enda jaoks selgeks teha. Lisaks on tähtis mõista, et kui oskused ja teadmised on puudulikud, siis võimendad ka oma vigu.