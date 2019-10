Ei julge silmarõõmule tundeid avaldada? Proovi nii!

Algkoolis oli asi ilmselt palju lihtsam - kui sulle keegi meeldis, togisid ta tooli või peitsid ta pinali ära. Täiskasvanuna on see aga palju keerulisem, sest mõistame tunnete maailma kõrgemal tasemel, mis paraku toob kaasa palju spekulatsioone. Ainus viis neid vaigistada on oma tunnete osas aus olla. Suhteeksperdi Anita Chlipala arvates võib tunnete endale hoidmine tekitada elukestva kahetsuse. Muidugi ei ole garantiid, et sinu silmarõõm su tunnetele samaga vastab, kuid salatsemine võib kaasa tuua tõsiseid kõrvalmõjusid. Kui sul tekivad kellegi vastu romantilised tunded ning sa ei tee katsetki nende tunnete välja uurimiseks, võib see sinu kiindumust moonutada. See tähendab, et lõpuks meeldib sulle rohkem mõte sellest inimesest kui inimene ise.

«Võib juhtuda, et lood oma peas täiesti ebarealistliku ettekujutuse sellest inimesest, kusjuures ettekujutus on parem kui inimene ise. See omakorda rikub ära järgmise inimese võimalused, sest võrdled järgmist praeguse ideaaliga, milleni tal pole lootustki küündida,» selgitab Chlipala.

Mida kauem ootad, seda hullemaks asi läheb. Seega on parem lähtuda oma tunnetest esimesel võimalusel ning püüda olukorda selgust saada.

Alusta rahulikult

Sa ei pea oma tundeid korraga välja purskama. Mõnel juhul on isegi parem, kui väljendad oma tundeid mitte sõnadega, vaid väikeste armsate žestidega, mille kaudu saad silmarõõmu meelestatusest aimu. Saada talle alustuseks flirtiv tekstisõnum või tee talle kompliment ning jälgi reaktsiooni: kas ta viib jutu mujale või läheb kaasa? Kui sellest jääb väheks, paku välja, et võiksite koos midagi vahvat teha.

«Oluline on, et sa ei raamistaks liialt teie ettevõtmist. Ära nimeta seda kohtinguks, aga ära rõhuta ka liialt sõpradena välja minemist. Püüa see osa võimalikult umbmääraseks jätta ning lase lihtsalt asjadel loomulikult kulgeda,» soovitab Chlipala.

Harjuta oma sõnumit

Kirja pandud kõnet ei ole tarvis, kuid kindlasti on mõistlik korralikult läbi mõelda ja harjutada seda, mida oma silmarõõmule öelda tahad. Pingelises olukorras kipume kas päris vait jääma või lakkamatult jaurama. Kui sul on olemas kindel plaan, kuidas oma tundeid väljendada, oled sa vähem pinevil ning saad paremini hakkama.

«Maini kahte või kolme asja, mis sulle tema juures väga meeldivad. Kui muretsed, et võid silmarõõmu ära hirmutada, siis ütle näiteks, et tahaksid teda lihtsalt paremini tundma õppida,» soovitab Chlipala.

Luba talle taganemistee

Ikka tahad, et sinu silmarõõm tunneks sinu vastu sama, mis sina tema vastu, kuid paraku see lihtsalt ei lähe alati nii. Võimalikku tõrjumist on kergem vastu võtta, kui ütled ise oma silmarõõmule, et sa ei eelda temalt samu tundeid.

«Ütle, et tahtsid oma tunnetest rääkida, kuid sa ei arva temast kuidagi halvasti, kui tema sama ei tunne. Lisa, et sa ei taha, et asjad teie vahel imelikuks muutuksid ja kõik võib jätkuda samamoodi nagu enne,» õpetab Chilpala.

Muidugi võib oma tunnete ülestunnistamine hirmuäratav olla, ent püüa meeles pidada, et ka sinu silmarõõm võib selle peale ehmuda. Seetõttu ongi oluline anda talle piisavalt hingamisruumi, et ta ei tunneks end kuidagi survestatuna.

Ära võta isiklikult

Vastamata tunnete südamesse mitte võtmine on kogu selle ülestunnistamise juures ilmselt kõige raskem osa. Samas ka kõige olulisem. Parem on ju teada, mis tunded teisel sinu vastu on (või ei ole) kui lõpmatuseni oletada. Kui sa midagi ei ütle ning ainult oma peas spekuleerid, jääd sellesse ringi lihtsalt kinni.

«Kui tema tõesti sama ei tunne, siis vähemalt sa tead seda ja saad edasi minna. PEa meeles, et see pole isiklik ning et sa peaksidki olema koos hoopis sellise inimesega, kes tahab olla koos sinuga sama palju nagu sina temaga,» lohutab Chilpala.