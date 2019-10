Tallinn Dollsi kolm ühes moemöllu finaal: rokkivast Anu Saagimist tõeliste suhkrust, jahust ja maasikavahust luksusnaisteni

Alguse tegi Tallinn Dolls mustvalgusega, kuid see oli stiililt hoopis teine kui Aldo Järvsoo kollektsioon, kus samade värvidega mängiti. Esimene kollektsioon pärines TD noore talendi Karl Joonas Alamaa sulest ja keskendus peamiselt pükstele. Aga ei saa me läbi litriteta - need välkusid varrukatel ja püksisäärtel, viiekümnes erinevas varjundis. Blingi, litrisadu ja sädelust on selles sügises rohkem kui küll.