Vaoshoitud Natali Õnnis peidab oma siidimaalidesse terve moekuningriigi - oska vaid otsida!

Vaoshoitud, leebe, rahulik - stilistika on väga vaoshoitud, samuti look, soeng, aksessuaarid. Natali Õnnise kirjaga patsipael oli suurim huligaansus.

Siidimaalid on Natali Õnnise kaubamärk, need valmivad käsitööna ja on kujutavad. Igas siidimaalikleidis on meeletu hulk töötunde, materjalis endas on pool moekuningriiki peidus. Võta vaid aega märgata!