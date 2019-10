Perit Muuga raju moeetendus raputas oma raevuga rahva korralikult läbi

Show piece'e ehk kroonijuveele oli palju - peaehetega kurjamid lehvisid mööda lava ring, kullaga üle valatud tigetarid näitasid, et vahel võib ka kulda olla liiga palju. Ning samas oli palju huvitavaid ja isegi klassikalisi leide. Mitteklassikaliste hulka kuuluvad kindlasti erivärvilised kingad ja kuna juba eile kahepoolseid pükse nägime, siis võib öelda, et polaarsus on sel sügisel julgete jaoks kindlasti teema.