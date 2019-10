Eesti moemaailma täht Riina Põldroosi futumäng viskas jõulise väljakutse: talvele vastu värviliselt!

Magenta, mürkroheline, fuksiaroosa, kuldne kõigis oma toonides... Hea näide on see hästi vormi hoidev siidkleit oma lillaspektriga - kui võluv!

Ning hoolimata sellest, et käes on porine aeg, ei kohku Põldroos tagasi ka selle ees, et tuua meieni üleelusuuruses seelik. Ka see on järjekordne hitihoiatus!