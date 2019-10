Raili Nõlvak värvidega ei lammutanud, kuid siluetid ja lõikelahendused tõid nii mõnegi üllatuse

Samuti kordas Raili juba tänaseks selgeks saanud tõde: sellesügisene moevärv on kindlasti konjakitoon. Üllatusena nägime laval aga kahe poolega pükse.

«Mood on ikka paganama loogiline nähtus!» tõdeb Kristina Herodes. «Tuleb pime aeg, valgust tuhkagi ei ole. Kõik inimesed on kurvad, tujust ära või täiega depressioonis. Ja konjakit kõrvadeni täis. Ja kui ikka veel ei hakka hea, siis tulevad LITRID! Et teadke siis, mis aitab paremini kui tablett!»