Eile jõudsid Tallinn Fashion Weeki teise moeõhtu ajal lavale erinäolised kollektsioonid, kuid mis samas kordasid üle - jah, on teatud värvid, mis on sel sügidsel eriti moekad! Siin on Sõbranna toimetuse eileõhtused lemmikud.

Värvi tõi lavale ka Brand no 8, kes ühtlasi meenutas, et 90ndad pole moest kadunud.

Pulmadeks valmis? Meie muinasjutubitchess leiab kindlasti oma printsi! Mammu tuletas meile kõigile meelde, et olla samaaegselt enesekindel ja ennast kehtestav heas mõttes bitch, ei tähenda see sugugi, et me ei võiks pitsivahust printsessielu nautida.