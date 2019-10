Taimetark soovitab: mürgiseks peetud marjad, mida tasuks korjata just praegu, et valmistada imerohtu

Kuid toorena marju süüa igal juhul ei tasu, kuna need sisaldavad mürgist ainet nimega viburniin, seda leidub ka lehtedes ja koores. Kuid mürgisus ja kibe maitse kaob, kui marju külmutada või kuumutada.

Lodjapuu tervistavaid omadusi on ammustest aegadest kõrgelt hinnanud venelased, valgevenelased, grusiinid ja teisedki rahvad, tunti ja osati kasutada taime kõiki osi. Tänagi veel võib turult leida mõne lodjapuumarjadega kaubitseja, kes oskab ka tarka nõu anda, kui küsida. Venemaal on laul: «Kalinka, kalinka...» ja kuulsust kogunud on ka vene film «Punetab lodjapuu». Kalina tähendab lodjapuud, tuntud ka vene muinasjuttudest. Gruusias olevat lodjapuumari hinnatum kui viinamari.

Aga mis taimega siis ikkagi tegemist on?

Lodjapuu on tegelikult põõsas, mis kasvab looduses ja millest on aretatud ka kultuursemaid sorte, mida armastavad linnud, kes seemneid ka laiali kannavad nii et vahel «tekib» põõsas mõnda aeda ootamatult. Liike on tal üldiselt palju, meil kasvab u viis-kuus, sealhulgas iluaia sordid nagu näiteks lumepalliks kutsutav põõsas, mis vilju ei kanna.

Lodjapuu haljastustaimena on vastupidav ja vähenõudlik, linnas kasvav lodjapuu talub kannatlikult heitgaase ja saastet (neid marju küll mitte süüa!). On aretatud ka suuremate ja mahlasemate marjadega sorte. Kuid looduses ei maksa segamini ajada tillukeste punaste marjadega punase leedriga, kui ikka on kahtlus, millega tegu, siis ära korja! Lodjapuu lehed meenutavad natuke vahtralehti, õied on õitsemise ajal imeilusad, neid võib samuti teeks korjata. Mõnel pool peeti õitsvat lodjapuuoksakest puhtuse ja õnne sümboliks.

Valminud marjad on erepunased, küpseks saavad septembri lõpus ja kaunistavad aeda ka veel lume all, kui linnud ei ole jaole jõudnud. Nii et esimesed külmad teevad ta maitseomadused hoopiski paremaks. Parim korjeaeg on oktoobri alguses.

Lodjapuu on tuntud ravimtaim, millest kasutatakse kogu taime – õisi korjatakse õitsemise ajal, neist saab valmistada teed. Koorest, võsudest ja lehtedest oskavad teadjad keeta ravivaid keeduseid. Koort lõigatakse mahlajooksu ajal.

Marjades leidub eriti rohkesti C-vitamiini ja invertsuhkrut (fruktoosi ja glükoosi segu), lisaks orgaanilisi happeid, parkaineid, pektiinaineid, karotiini, fütontsiide, eeterikku õli, viburniini, bioaktiivseid aineid jpm. Erkpunased lodjapuumarjad on hea konservant, neist saab ka looduslikku toiduvärvi. Koores leidub vaikaineid, K-vitamiini, karotiini, mõruainet viburniini, fütontsiide jm.