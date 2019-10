Loore Linnu elu mängureeglid. Kui suhe kisub kiiva, siis on üks väike võluasi, millega selle päästa saad

Tellijale

Eriti lihtne on hakata unustama neid kõige lähedasemaid, kellega on suhe igapäevane. Näiteks elukaaslane. Tahes tahtmata muutub suhe iseenesestmõistetavaks, ununeb lihtne viisakus. Kasvõi tänan ja palun, vahel isegi tere hommikust. Võib juhtuda, et hakatakse lähedast koguni ignoreerima, unustama, et ka teine su kõrval on inimene, kes vajab tähelepanu ja head sõna, tunnustamist ja kiitmist. Ei ole nii, et suhe püsib igavesti sama; ei, pead aeg-ajalt üle vaatama, mismoodi suhtud, mismoodi käitud. Ja kui veel meelde tuletada, et kõik need suhted, mis eespool nimetatud said, vajavad samasugust suhtumist, lahket olekut eelkõige, siis tasuks korraks mõtiskleda iseenda käitumise ja väljaütlemiste üle.