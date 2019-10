Just see kuupäev on maailmas kõige populaarsem, et sõuda abielusadamasse

Nimelt on just tänane kuupäev kõige populaarsem päev abiellumiseks. CNBC kirjutab, et sel päeval naitub 19. oktoobril USAs ligi 34 000 paari. See aga tähendab, et ligi 474 000 pulmaprofessionaali – floristid, ettekandjad, fotograafid, kokad ja muusikud – töötavad palehigis, et teha nende paaride tänane päev ideaalseks.