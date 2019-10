Hiiumaa avas Tallinnas oma saatkonna

Kuni oktoobri lõpuni hoiab loomelinnaku poetänaval uksed kõigile maitseküttidele ja niisama uudistajatele valla Hiiumaa saatkond, kus saare väiketootjad esitlevad mandril nii suure haardega esimest korda hiiumaiseid maitsed. Nende hulgas on seesama kalašokolaad, mis seni on tekitanud nii kohalike kui ka turistide hulgas kõige rohkem küsimusi – see maitseb tegelikult nagu šokolaad soolakaramelliga, ainult et soola asemel on sinna segatud imepeeneks hakitud kuivatatud haugi ja säinast. Kõik, kes seda maitsevad, on šokolaadi alati ka kaasa ostnud, kinnitatakse saatkonnast.