GALERII JA VIDEO! Ivo Nikkolo juubelietendus tuletab pauernaistele meelde: nunnu olemine on eilne päev, aeg on olla valjuhäälselt enesekindel!

Kuldne, kevadine laim, beež, kollane... Need on toonid, millega Ivo Nikkolo eile juubelietendusel lavale läks.

Energiat ja hoogu on Nikkolo värskes kollektsioonis küllaga ja gamma intellektuaalselt summutatud. Täpselt see, mis eestlasele sobima peaks. Power-saapad, nahast nokatsid... nunnu olemise võib vist unustada!

Laval näeme ka materjalikollaaži väga ootamatutes toonides: must, hall, kollane ja jälle see konjak!

Ivo Nikkolo kollektsiooni märksõnadeks on praktiline elegants, mida rõhutavad ootamatud detailid — nii nägime laval nii massiivset köit kui ka järjekordset hitihoiatust — pronksikarva botaseid. Esmapilgul vaadates arvad, et tead, mis tulekul on, kuid seejärel köidab sind värvide ja mustrite mäng täiesti omanäolise lisandiga.