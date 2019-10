Mammu Couture teab, et ilus naine pole leebe lontkõrv ega vagur talleke - muinasjutubitchessid* on tagasi!

Mammu on valmis meisterdanud maailma kõige armsamad mantlid! Pastellid, pehmed detailid ja nii palju naiselikkust, et seda julgeb kanda ainult tugev, enesekindel naine! Just see on saladus, kui tahad teada, millistele naistele mehed järele jooksevad.

Need mitmetoonilised triibud varrukasuudel, mängulised detailid - väga värske ja võluv! Aga kuulub vist maailmasse, kus pole ei pori ega paha tuju.

HITIHOIATUS Sõbranna blogi trendioraaklid ei eksi! Helesinine on hitt! Jaa, jätke meele. Helesinine on hitt ja nii ongi.

Mammul on alati need nukukese-lookid, armsad peapaelad, lipsukesed, hirvesilmad, pikad ripsmed... See oleks siis stilistikavõti, kuidas neid asju ise kanda tasuks. Laval olid tüdrukud kui Grimmide muinasjutust otseteed Kultuurikatlasse kõndinud - moesõbrad, pange tähele, romantika pole surnud!

Tagasi on ka Mammu kuulsad t-särgid ülbete bitšide sõnumitega! Naised ilmselt nõuavad. Ja kes on kunagi öelnud, et ilus naine peaks olema leebe lontkõrv või vagur talleke? Maria Tammeorg on ise uljas ja isepäine ning teistele sellistele ta naiselikku arsenali loobki.

Mammu lahtised seljad ja suured lipsukesed on samuti eelmisest TFW etendusest tuttavad, uues tonaalsuses. Oskab ikka üks moelooja ära arvata asju, mida naised armastavad!