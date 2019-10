Instagrami valged valed: kas ka sina oled neis süüdi?

Pole mingi saladus, et paljud Instagrami kasutajad postitavad vaid kõige hoolikamalt lavastatud ja välja valitud pilte, millel pole mingit sarnasust tegeliku igapäevaeluga. Umbes 18% kõikidest fotodest töödeldakse mingisuguse filtriga enne nende jagamist. Kitsamalt võttes on näiteks selfie-dest filtriga kaetud umbes veerand.

Paljud kasutajad on hakanud märkima oma fotode kirjeldusse #nofilter, et veenda vaatajaid fotode ehtsuses. See märk vihjab sinu jälgijatele, et sinu fotod on ilma filtritetagi piisavalt ilusad. Kanada Windsori ülikooli teadlased on aga avastanud, et #nofilter ei vasta tihti tõele.

Teadlased analüüsisid üle 18 000 Instagrami foto, millele oli lisatud vastav märge. Kõik fotod võeti avalikelt profiilidelt. Selgus, et 12% nendest fotodest olid siiski filtriga töödeldud. Pooled sellistest piltidest olid tehtud inimestest, ülejäänud olid maastikuvaated või toidupildid. See tähendab, et #nofilter kasutamine on katse veenda oma jälgijaid, et sinu füüsiline välimus on loomulikult täiuslik.

Instagramis on üle 250 miljoni foto, mis kannavad seda märgist. Kui võtta aluseks uuringu statistika, siis peaks Instagramis olema ligi 30 miljonit ebaausalt eksponeeritud fotot.

Ebarealistlikult ilusate sotsiaalmeedia piltide mõju inimeste psüühikale on tekitanud psühholoogidele vett ja vilet juba aastakümneid. Sotsiaalmeedia omadused annavad sellistele fotodele väga palju jõudu, mida saab mõõta meeldimiste ja kommentaaride arvu põhjal. Seega ei tasu imestada, et kasutajad püüavad iga nipiga oma piltidele rohkem tähelepanu tõmmata.

Meeldimised ja kommentaarid on sotsiaalmeedias kehtiv valuuta. Kui filtri lisamine annab sulle valuutat juurde, siis miks mitte seda kasutada? Kui filtri kasutamine rikub ära sinu eesmärgi luua endast reaalne täiuslik imidž, siis tuleb lihtsalt lisada #nofilter, et jälgijaid oma autentsuses veenda.

Instagrami filtrid on iseenesest veel üsna leebed fotode redigeerimise vahendid. Facetune’i rakendus võimaldab kasutajatel oma fotosid nii laiahaardeliselt redigeerida, et tavalisest ja loomulikust inimnäost saab pooridevaba hirvesilmaline tulnukversioon.