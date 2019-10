Teadlased: vaid sellele aspektile keskendumine muudab sind õnnetumaks

Osalejad, kes kirjutasid oma keha suutlikkusest, olid oma kirjeldustes valdavalt positiivsed. Nad kirjeldasid ka, mil moel on nende kehaline võimekus nende jaoks oluline, näiteks võime liikuda iseseisvalt punktist A punkti B või oskus kohaneda näiteks unetu öö tagajärgedega. Paljud osalejad võrdlesid oma keha suutlikkust nii-öelda normaalse funktsioneeriva kehaga ning tegid seda positiivses võtmes. Samuti kirjeldasid osalejad, kuidas nende keha teeb ära palju silmale nähtamatut tööd (nt süda pumpab verd laiali). Lisaks sellele kirjeldasid osalejad, et naudivad seda, mida nende keha suudab teha, nagu näiteks tantsimine või lähedase kallistamine.

Kogutud andmete põhjal järeldasid teadlased, et enesehinnangu jaoks on väga oluline mil moel oma kehasse suhtutakse. Uuring näitas, et mehed ja naised, kes keskendusid sellele, mida nende kehad suudavad, olid oma kirjeldustes palju positiivsemad. Keha nähti tähendusrikka ja tugeva vahendina, millega sooritada olulisi tegevusi. Kuigi mõned mehed ja naised, kes kirjeldasid oma välimust, andsid oma kehale valdavalt positiivseid hinnanguid, oli läbivaks ühisjooneks siiski keha väljanägemise parandamine. See viis lõpliku järelduseni, et keha funktsionaalsusele keskendumine mõjutab minapilti palju positiivsemalt kui keha väljanägemisele keskendumine.