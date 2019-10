Kehakeel reedab, kas sinu kaaslasel on sinu vastu seksuaalne huvi

Claremont McKenna kolledži professor Ronald E. Riggio toob välja 8 tunnust, mille põhjal on alust arvata, et sinu kaaslase huvi pole pelgalt sõbralik.

1. Pikk silmkontakt. Silmkontakti hoidmine ja pikemaks venitamine on selge märk inimese huvist sinu vastu. Üksteisele silma vaatamine võib olla üsna erutav, mistõttu säilitame silmkontakti tavaliseks vaid paar hetke. Pikalt silma vaatamine annab mõista, et õhus on elektrit.