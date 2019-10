Tallinn Fashion Week tõi moelavale hõljuvad haldjad, sõjakad samuraid ja enneolematul hulgal optimismi. Kuhu on kadunud hallid varjundid? Igavmust minimalism? Kuhugi pole kadunud, lihtsalt vaoshoitumad valikud jäävad praegu värvikamate võimaluste varju. Huvitav, kas inimesed on positiivsuse ja julguse näljas? Kui moe viiteid tähele panna, siis täpselt nii see on.

Tallinn Fashion Week annab ideaalse võimaluse kohalikule moele pilku heita ja parim välja valida. Vajad rõivaid, mis lükkavad meeleolu tagasi helgemale poolele ning süstivad kandjasse julgust elust aktiivselt osa võtta ja oma arvamus välja öelda? Siin on hulk kasulikke vihjed, kust nii vägevaid riideid leida.

Iris Janvieri moeetenduses astus lavale diiva Anne Veski. FOTO: Konstantin Sednev

Agne Talu-Vürmer TFW2019 FOTO: Erlend Štaub/tfw

Agne Talu-Vürmer tulistas lava täis värvikaid, nooruslikes rüüdes haldjaid. «Peaasi, et lõbus oleks,» ütles debüütkollektsiooni autor ise. Pikad jakid uljalt irvitavate äärtega, vaba käega mustrimöllu ja pikad kõrvad – nii pole sügishallust karta.

Vilve Unt TFW2019 FOTO: Erlend Štaub

Vilve Unt TFW2019 FOTO: Erlend Štaub

Tõelise optimismiplahvatuse korraldas moelaval Vilve Unt. Suusapuhkusest inspireeritud kollektsioon viis kaunitarid esmalt soojadesse kudumitesse pakituna talve nautima ja hiljem pidutsema. «Need on kuurortlinna lantijad,» ütles Vilve ise, ulakas säde silmas. Uskumatu, et üks Eesti moekaardi kogenumaid ja küpsemaid moeloojaid endiselt sellist surisevat energiat, värskust ja elurõõmu kiirgab!

Eve Hanson TFW2019 FOTO: Erlend Štaub/Tfw

Eve Hanson TFW2019 FOTO: Erlend Štaub/Tfw

Kel värvid kiirelt juhtmed kokku ajavad, võiks uurida Eve Hansoni tutikaid ideid. Kõige põnevama käekirjaga minimalist sai inspiratsiooni mustast toonekurest, kuid miksis sekka ka väga julgeid värvisähvatusi. Kui aga mini on sulle liig, proovi Eve hiigelpikki lõhikuid! Naiseliku jõuga saab end maksma panna ka nii, et oma väärikusest sentigi allahindlust ei tee.

Ennos TFW2019 FOTO: Erlend Štaub/Tfw

Ajatu rahu ja kvaliteedi otsijate rõõmuks on Kersti Pohlaku loodud Ennos. Vaoshoitud värvid, puhas joon ja lõiked, mida võib kanda kümme aastat, ilma et need kandja ära tüütaks. Kostüümirindelt tasub meelde jätta, et moekas pintsak on pikk ja avara joonega, nappide taljes jakikeste aeg on möödas.

Kalle Aasamäe TFW2019 FOTO: Erlend Štaub/tfw

Kalle Aasamäe pole enda sõnul veel Jaapanis käinud, aga inspiratsiooni napsas siiski ida poolt. Lavale tõi ta ambitsioonikalt sootu kollektsiooni, kus naised ja mehed olid riietatud ühesugustesse mantlitesse, T-särkidesse ja pükstesse. Siluett oli pretensioonitult pehme ning meeleolu lõõgastunud. Siin-seal piilusid hõlma alla või küljeõmblusse peidetud vembukad mustrid.

Iris Janvier TFW2019 FOTO: Erlend Štaub

Iris Janvier TFW2019 FOTO: Erlend Štaub

Ida poole vaatas loomingus ka Iris Janvier. Loovjuht Arina Baranovskaja ja peadisainer Piret Puppart soovitavad selleks sügiseks konjakitooni. «Konjak on imeline toon, mis ei söö ka blondi kandjat ära,» ütleb Arina. Väärt stiilisoovitus sügisnukruse ennetamiseks kõrva taha panna – konjak sobib nii sees- kui ka välispidiseks teraapiaks!

Tanel Veenre TFW2019 FOTO: Erlend Staub

Tanel Veenre tõi moelavale lummavas gammas ning muinasjutuliste mustritega üle külvatud kantavad lõuendid. Kas tõesti on olemas glamuuri, mis kandja kehakujule mingeid nõudmisi ei esita? Nüüd on see TVJ unistuste kuningriigis olemas.

Kirill Safonov TFW2019 FOTO: Erlend Staub

Kes otsis moes suurejoonelisust ja draamat, sai kõige võimsama elamuse Kirill Safonovi kollektsioonist. «Minu kangelanna on võimukas naine, ja olgem ausad – käes on aeg, mil naised valitsevad maailma! Mehed jäävad tagaplaanile,» ütleb moetalent otsustavalt. Volüümikad õlajooned, põnevates graafilistes diagonaalides tantsivad kaharad seelikud, ebareaalselt kaunid mantlid ja veidi filmilik, futuristlik lugu – selline oli Kirilli visioon moesügisest.

Kirill Safonov TFW2019 FOTO: Erlend Staub