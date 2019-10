Aleksandr Popov: teadetetahvliga kiusamise vastu ei võitle, terroriseerijad saavad õpilased ikka kätte

Tellijale

Isikuandmete kaitse on viimastel aastatel muutunud omalaadseks kultuseks kui mitte öelda, et iseseisvaks ja domineerivaks sektiks. Meid üritatakse kaitsta nii teiste kiuslikkuse ja põlguse kui ka iseenda ihurumaluste eest. See viimane aga kipub rohkem läbi kukkuma kui õnnestuma, sest tee mis sa teed, iseenda eest on seadusel sind keeruline kaitsta, kuna omad vitsad peksavad ikka valusamalt.

Ühelt poolt on meie märg unenägu see, et keegi ei teaks meist rohkem, kui me ise seda parasjagu soovime. Teisalt aga oleme me jõudnud selleni, et meediakanalites jagavad asjatundlikud suunamudijad nõuandeid ja soovitusi, kuidas oma «isikuandmete» pealt rikkaliku profiiti lõigata.

Hiljuti leidis meedias kajastust õiguskantsleri seisukoht, et koolipoolne spordipäeva tulemuste avalikustamine kõigile kättesaadavas vormis – koolimaja teadetetahvlil – on isikuandmete kaitsekohustuse riivamine, kuna nii võivad riukalikud ja alatud pahalased teada saada, kui hästi või halvasti ühel või teisel noorsportlasel läks ning kasutada neid andmeid kiusamise otstarbeks. Seega leidis õiguskantsler, et koolid peaks leidma alternatiivse viisi tunnustada spordipäeva parimaid ilma, et selguksid need õnnetud, kes sedakorda paremikku ei jõudnud – need vaprad «viimased võitjad».