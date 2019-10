Kaval harjutus, mille abil võidad päevas juurde suisa kaks lisatundi

Marie Forleo jagab oma uues menukis «Kõik on väljamõeldav» suurepärast taktikat, kuidas leida kaks lisatundi päevas selle jaoks, mida su hing tõesti ihkab.

99% ajast me valetame endale. «Ei saa» on heaks ettekäändeks «ei taha»-le.

«Ma ei saa trennis käia, sest mul pole aega.» Kas see pole mitte nii, et sa tegelikult, päris ausalt, ei taha trennis käia? Sul pole soovi tuua ohvreid või pingutada selle nimel, et seda aega leida?