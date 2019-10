Venemaa tunnustatud astroloog Pavel Globa, kelle ennustuste täitumisprotsent on väidetavalt 85, tõi välja sodiaagimärgid, kes suudavad järgmisel aastal oma finantsolukorda märkimisväärselt parandada.

Tellijale

Globa tõi esile kolm tähemärki. Ta on nimelt kindel, et just nende teele satuvad märkimisväärsed võimalused varanduse suurendamiseks.