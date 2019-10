Hitt: Iris Janvier tõi vist esmakordselt ka mehed moelavale. Modelliks on näitleja Karl Robert Saaremäe, kes on nii übernunnult sisse pakitud, et võiks ju suisa kujutleda, kui mõnus on sellises kaisus sügisõhtuid veeta... Mehed, teile vihje: kui tahate naisi kaissu, siis varustage end sellise mõnusa mantliga!