Huvitav põhjus, miks sa peaksid oma kohvitassi pesemist vaat et vältima

Ülejäänud ei peaks aga pesemata tassi pärast muretsema. Selles olevad bakterid tulevad sinult endalt, seega on need sulle ohutud. Isegi, kui sa oled külmetunud, on ebatõenäoline, et sa samas tassist juues end uuesti nakataksid. On palju suurem tõenäosus, et sa tood tassi patogeene švammist, millega seda pesed. Nõnda kinnitas väljaandele Wall Street Journal Jeffrey Starke, kes on nakkushaiguste ekspert Baylori meditsiinikoolis.