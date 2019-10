Kirill Safonovi julged vormid ning õrnad värvid tõid lavale tõelised moekuningannad

Kes otsis moes suurejoonelisust ja draamat, sai kõige võimsama elamuse Kirill Safonovi kollektsioonist. «Minu kangelanna on võimukas naine, ja olgem ausad – käes on aeg, mil naised valitsevad maailma! Mehed jäävad tagaplaanile,» ütleb moetalent otsustavalt. Volüümikad õlajooned, põnevates graafilistes diagonaalides tantsivad kaharad seelikud, ebareaalselt kaunid mantlid ja veidi filmilik, futuristlik lugu – selline oli Kirilli visioon moesügisest.

Kirill Safonovi pilkupüüdev moeväljendus on tugevatele ja enesekindlatele kaasaegsetele naistele. See on värvide ja geomeetria mäng, millest ei ole võimalik mööda vaadata. Tema lõiked on otsekohesed ja jõulised, mis kombineerudes ajatute värvitoonidega moodustavad enneolematu elamuse. See on naiselikkus iga tahu alt!