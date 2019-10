Eestlaste südamed sulatanud Iris Janvier' luksuslik kollektsioon tekitas möödapääsmatuid salasoove

Iris Janvier on juba mõnda aega Eesti naiste südames oma kindla koha leidnud.

«Uurisin peadisaineri Piret Pupparti käest, mis on nende edu saladus. Ta ütles: «See geniaalne kast! Sirge lõikega kleit, mis laseb naisel olla, paneb ta maksma. Nii ongi!» sedastab Kristina Herodes.

Nii lihtne see ongi! Aga kõik geniaalne ongi ju lihtne ...

Kristina Herodes: «Mulle öeldi vandeseltslaslikult, et see ei söö isegi blonde ära, see konjakitoon. Kohe testin!»